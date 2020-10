Robben: ‘In mijn omgeving zei niemand: Ar, stop er lekker mee’

Arjen Robben maakte gisteren na vijf weken blessureleed weer speelminuten, tegen FC Utrecht (0-0). Hij twijfelde niet om tóch weer te stoppen met voetbal. In plaats daarvan probeert Robben iets meer ontspanning te vinden in zijn bestaan als profvoetballer.

Met alle liefde had Arjen Robben gisteren de persconferentie na FC Groningen - FC Utrecht willen laten schieten. Het werd immers al donker en hij had geen lampjes bij zich. Robben woont op tien minuten van het stadion, was op de fiets gekomen en wilde een boete voorkomen. Toch nam hij even de tijd om te reageren op zijn eerste vijftien minuten voetbal sinds de blessure die roet in het eten gooide tijdens de openingswedstrijd van het seizoen tegen PSV.

,,Er even goed doorheen komen, is wel een dingetje”, vertelde Robben over zijn invalbeurt. ,,Ik probeerde normaal te spelen en dat was even wennen. Ik had wel twee, drie momenten dat een pass net even niet aankwam. Voor mij had de wedstrijd nog wel tien minuten langer kunnen duren, want met elk balcontact kom je er beter in. Dit is een begin; op naar een hele trainingsweek zodat ik daarmee in de benen naar de volgende wedstrijd kan.”

Eén moment had hij, waarop iedereen dacht dat hij zou gaan schieten. Hij kapte op karakteristieke wijze naar binnen, maar legde de bal uiteindelijk af. ,,Ik had misschien wel moeten schieten, dus ik baalde er wel van. Afgelopen dagen op de training schoot ik ze er wel een paar keer zo in. Misschien moet ik het volgende keer toch maar gewoon proberen.”

Het waren hectische weken voor Robben, die dus heel snel na zijn rentree in de eredivisie met een blessure te maken kreeg. Het ging veel over de 36-jarige Bedummer. Was het dan misschien tóch niet zo’n goed idee om aan een rentree op de velden te beginnen? ,,Als mensen dat vinden, mogen ze dat zeggen. Ik vind het belangrijk wat mensen dicht bij mezelf vinden. Het is anders als mijn trainer of vrouw zegt ‘Ar, pak die schoenen lekker in, stop er lekker mee’. Maar dat is niet gebeurd. Die commentaren horen erbij, dat weet je.

,,Ik heb mooie berichten gehad en veel steun en ik had zelf de knop vrij snel om”, vervolgde Robben. ,,Het heeft nooit echt in mijn karakter gezeten en ook nu is dat misschien wel moeilijk geweest, maar ik probeer daarin een beetje ontspanning te zoeken. Niet té gefocust zijn. Bij mij is het altijd de volle honderd procent met alles, in trainingen, wedstrijden en de beleving naar een duel toe. Nu zoek ik af en toe een beetje meer ontspanning.”

Omdat Eljero Elia aan Utrecht-zijde inviel, stonden er zomaar twee WK-finalisten uit 2010 tussen de lijnen bij FC Groningen - FC Utrecht. Ook met oud-internationals Adam Maher en Urby Emanuelson had Robben een onderonsje. Leuk, vond Robben, die nog een subtiel grapje maakte over Elia, die afgelopen transferperiode ook in de belangstelling stond van FC Groningen. ,,Ik zei tegen hem: als je hierheen was gekomen, had je niet op de bank gezeten.”

Utrechters over Robben: ‘Fantastisch om met zo’n legend op het veld te staan’ Thijmen Nijhuis beleefde gisteren zijn vuurdoop in de basis van FC Utrecht en stond direct oog in oog met Arjen Robben. De 22-jarige sluitpost hield al rekening met een Robben die op zijn karakteristieke wijze de trekker over zou halen. ,,Iedereen weet dat hij naar binnen komt en hoe hij schiet, maar ik kan niet al in die hoek gaan staan waar ik de bal verwacht, haha.’' Of hij extra bij de les was toen Robben binnen de lijnen kwam? ,,Je moet altijd aan staan, wie er ook achter de bal staat.’' Ook Sander van de Streek genoot ervan om tegenover Robben te staan en had nog een onderonsje met de rechtsbuiten. ,,Ik zei dat ik wist wat hij ging doen, maar ik kon hem toch niet pakken. Daar moest hij om lachen. Het is fantastisch om met hem in het veld te staan. Echt een legend.’’

