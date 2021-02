Robben komt ook in februari niet in actie: ‘Ik val van het ene in het andere, maar ben geen opgever’

Pas 44 minutenArjen Robben (37) zal ook in februari niet in actie komen voor FC Groningen. In maart moet dan duidelijk worden of een rentree van de oud-international nog wel realistisch is. Dat meldt de huidige nummer 6 van de Eredivisie op de website.

,,Die afweging moeten we in de komende weken gaan maken. Je moet wel voldoende perspectief zien. Het is wikken en wegen, maar opgeven komt niet in mijn woordenboek voor,” laat Robben weten.



De befaamde aanvaller uit Bedum geeft toe dat het momenteel niet de goede kant met hem opgaat. ,,Ik heb vertraging opgelopen door kuitklachten. Dat zijn andere klachten dan ik eerder had. Je valt nu een beetje van het ene in het andere. Het is geen rechte lijn omhoog en dat maakt het niet makkelijk.”

Robben heeft nog weinig plezier beleefd aan zijn terugkeer als profvoetballer. Hij raakte in de eerste competitiewedstrijd tegen PSV geblesseerd en kwam daarna alleen nog even als invaller in actie tegen FC Utrecht. Robben besloot begin november een aangepast trainingsprogramma te gaan volgen, om zo fit genoeg te worden om wedstrijden te kunnen spelen. In december, na blessures aan zijn lies en kuit, dacht hij echter al een paar keer aan stoppen, zo bekende hij destijds.

Robben heeft nu nog steeds de hoop dat hij dit seizoen in wedstrijdverband in actie kan komen voor FC Groningen en durft ook nog altijd te dromen. ,,Iedereen snakt in deze tijd naar perspectief en positief nieuws. Ik krijg heel veel steun en warme reacties van supporters en voor hen wil ik wat terugdoen. Dan denk ik aan het moment dat het publiek weer welkom is in het stadion en dat ik dan op het veld kan staan. Dat is nu nog ver weg, en ik weet ook niet of het gaat lukken, maar als sportman wil je niet opgeven.”

