Robben's oud-ploegmaat Martin Drent: ‘Ik maak ook een comeback, haha’

Door Daniël Dwarswaard



FC Groningen eindigde in het laatste seizoen van Arjen Robben in 2002 op een tegenvallende vijftiende plek in de eredivisie. Maar kijk vooral eens naar die namen in de selectie. Op doel? Roy Beukenkamp. Achterin? Mo Allach en Melchior Schoenmakers. De Braziliaan Hugo op het middenveld. Als aanvallers wijlen Dejan Curovic en de cultspits Martin Drent. Prachtige namen uit een ver verleden in de eredivisie. Maar Robben, die zich klaarmaakt voor een rentree bij Groningen, speelde er dus nog mee samen.

,,Ik weet nog dat hij werd voorgesteld, uit bij RKC’’, zegt Drent (50) nu. ,,Jong pikkie uit de A1. Nou, dit is Arjen uit de jeugd, hij gaat vandaag met ons mee. Hij viel in en liep iedereen voorbij. We stonden allemaal te kijken: wat gebeurt hier nou? Een week later was ik tegen Feyenoord geschorst en stond Arjen als spits in de basis. Toen dacht ik nog: nou, ik ben gezien haha. Gelukkig speelde Arjen daarna op de flank en hebben we nog veel samengespeeld.’’

In Groningen gingen de geruchten gisteren al rond over een eventuele terugkeer. Drent dacht aanvankelijk aan een grap, maar Robben maakt wel degelijk zijn rentree op de Nederlandse velden. Daar gaat hij de komende in ieder geval hard voor werken. ,,Ik zag hem al bij Bayern meetrainen en dacht: poeh, wat is hij nog fit. Het verrast me toch wel. Arjen blijft meestal wel bij zijn keuzes. Hij koos om te stoppen, maar gelukkig voor FC Groningen komt hij daar nu op terug.’’

Quote Zelfs als zijn terugkeer niet slaagt, loopt hij straks met applaus van het veld. Martin Drent