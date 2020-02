Róbert Bozenik scoort niet bij falend Jong Feyenoord

De 20-jarige Slowaak, die vier miljoen kostte en zaterdagavond al debuteerde in de hoofdmacht als invaller tegen Emmen, stond aan de aftrap bij Jong Feyenoord tegen Jong Heerenveen. Bozenik werkte hard en was altijd in beweging, één van zijn handelsmerken, maar doelpunten leverde het niet op in Friesland. De Rotterdammers gingen met 4-1 onderuit in Friesland. De trainers Said Bakkati en Arnold Scholten zagen Bozenik in de openingsfase één kans krijgen. De aanvaller schoot snel met links waar hij misschien voldoende tijd had om met rechts uit te halen.

Aanvallend had Feyenoord wel wat problemen, maar in defensief opzicht ging vrijwel alles mis. Waar verleden week tegen Jong Roda JC met 4-1 werd verloren maar het excuus kon worden aangevoerd dat er voornamelijk jonge spelers op het veld stonden, was dat vanavond in en tegen Heerenveen anders.



Edagr Ié, George Johnston, Rick Karsdorp, keeper Nick Marsman, Jan-Arie van der Heijden, Luciano Narsingh kwamen in actie, maar lieten weinig zien. Rein Smit maakte namens de Friezen liefst drie goals, Progon Maloku maakte de vierde en de Rotterdammers scoorden alleen omdat Heerenveen-speler Bo de Bruijn zijn eigen keeper wist te verschalken.



Bozenik hield het vol tot het einde en dat was weer een winstpunt. De afspraak was om zo lang mogelijk in actie te komen. Fysiek heeft de Slowaak al snel stappen gezet in Rotterdamse dienst.