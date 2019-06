Robert Maaskant wordt opvolger Steijn bij VVV

Robert Maaskant (50) wordt dinsdag gepresenteerd als de nieuwe trainer van VVV. De geboren Schiedammer, die nu nog technisch directeur is van Almere City, neemt Raymond Libregts mee als assistent. Maaskant wordt in Venlo herenigd met technisch manager Stan Valckx met wie hij eerder samenwerkte bij het Poolse Wisla Krakau.

Door Dennis van Bergen

VVV moest op zoek naar een nieuwe trainer, nadat Maurice Steijn eerder deze maand vertrok naar Al-Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten. Jurgen Streppel was ook kandidaat in Venlo, maar koos net als Steijn voor een avontuur in de woestijn. Streppel gaat naar Al Jazira.

Nu lijkt de Limburgse club dus uit te komen bij Robert Maaskant, momenteel technisch directeur bij Almere City, met wie reeds gesproken is. Samen met Raymond Libregts, met wie Maaskant eerder al samenwerkte bij FC Groningen, moet hij bij VVV voor handhaving in de eredivisie zorgen. Libregts (54) was in de jaren 80 drie seizoenen als speler actief voor de Venlose club.

VVV-directeur Marco Bogers wil niet op namen ingaan. Volgens hem zijn er (naast Streppel) nog twee kandidaten voor de vacature die Steijn heeft achtergelaten. Maaskant is een van die gegadigden. Hij zegt zelf niet te willen reageren. Maaskant zou ook kandidaat-trainer zijn bij een club in de Verenigde Staten, hoewel hij in 2017 na de degradatie van Go Ahead Eagles uit de eredivisie verklaarde nooit meer als eindverantwoordelijke op het veld te willen staan.

Maaskant begon zijn trainersloopbaan in 1999 bij RBC en was later ook trainer bij onder meer MVV, Willem II en NAC. Ook trainde hij het Poolse Wisla Krakau, waar Stan Valckx toentertijd de technisch directeur was. Valckx vervult die rol nu in De Koel.