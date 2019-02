Robin Pronk wil hogerop en vertrekt bij FC Utrecht

Jong FC Utrecht wist in het seizoen 2016-2017 als nummer achttien twee clubs onder zich te houden, vorig seizoen eindigde de ploeg van Pronk op de laatste plek. Pronk werkt sinds 2011 in de jeugdopleiding van FC Utrecht, daarvoor zat hij bij Ajax.

,,Ik kijk met voldoening terug op de behaalde resultaten en doorstroming van diverse jeugdspelers de afgelopen jaren, zoals Gyrano Kerk, Sofyan Amrabat en recent Nick Venema’', zegt de trainer. ,,Voor mij breekt een nieuwe fase aan in mijn trainerscarrière. Mijn ambitie is om nu als hoofdtrainer bij een eerste elftal in het betaalde voetbal aan de slag te gaan.’’