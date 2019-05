Roda JC niet verder met Van der Luer

Van der Luer nam afgelopen maart het stokje over toen trainer Robert Molenaar werd weggestuurd. Hij stond negen wedstrijden aan het roer als interim-coach en eindigde met Roda op de dertiende plek in de Keuken Kampioen Divisie. Van der Luer combineerde het tijdelijke hoofdtrainerschap met zijn oorspronkelijke functie bij de beloften. Of en in welke functie hij volgend seizoen bij Roda terugkeert, is nog onduidelijk.



Bekijk hieronder het filmpje van Mike Snoei, coach van Telstar, over het Roda JC van Eric van der Luer.