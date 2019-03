Roda JC ontslaat Robert Molenaar

Molenaar degradeerde vorig seizoen uit de eredivisie, maar mocht desondanks aanblijven bij Roda JC. De Limburgse club staat op dit moment zevende in de Keuken Kampioen Divisie. De trainer uit Roosendaal werd in de zomer van 2017 aangesteld in Kerkrade. Daarvoor had hij onder meer FC Volendam onder zijn hoede. Molenaar was ook assistent bij NEC.



Van der Luer blijft in ieder geval tot het einde van het seizoen de hoofdtrainer. De oud-speler van Roda JC zal tijdens de Limburgse derby tegen MVV zondag voor het eerst op de bank zitten als hoofdtrainer.



Roda JC heeft voor 12.00 uur een persconferentie belegd met Eric van der Luer en technisch directeur Harm van Veldhoven.