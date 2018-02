Roda JC wil via rechter alsnog naar halve eindstrijd KNVB-beker

Jan de Jong: Jørgensen houden was geen dure gok

14 februari Jan de Jong is iets meer dan honderd dagen in dienst van Feyenoord. De nieuwe algemeen directeur wil in Rotterdam open en transparant zijn. En dat is hij. De opvolger van Eric Gudde mist op zijn beurt nog weleens de nuance in de media. Zo is hij het bijvoorbeeld totaal niet eens met de conclusie dat Feyenoord een dure gok waagt door het aanbod van Newcastle United van 17 miljoen op Nicolai Jørgensen naast zich neer te leggen.