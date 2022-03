‘Roger Schmidt dicht bij overstap naar Benfica’

‘Klein broertje’ Xavi Simons heeft veel aan ‘vader’ Neymar

Xavi Simons bereidt zich op dit moment met Oranje onder 19 in eigen land voor op de EK-kwalificatie die deze zomer in Slowakije is. In een interview met de NOS roemt de speler van Paris Saint-Germain twee teamgenoten in het bijzonder: Neymar en Marco Verratti.

24 maart