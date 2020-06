Ron Jans nieuwe trainer van FC Twente

Daphne Koster Zwangere Van Lunteren krijgt doorbe­taald: ‘Is voor ons logica’

16:08 Daphne Koster, 139-voudig international van Oranje, was zelf 33 toen ze zwanger was van haar eerste kindje. Haar stellige overtuiging toen: ik ga na de bevalling door als profspeelster, net als Desiree van Lunteren, die gisteren meldde dat ze eind dit jaar haar eerste kindje verwacht. ,,Ik had in Amerika gespeeld en zag daar bij andere speelsters dat het kón‘’, zegt Koster. ,,Daar was het ook helemaal niet zo’n groot item. Men vond het normaal dat die meiden na hun zwangerschap een rentree maakten.’’