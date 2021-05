Ron Jans voor 500ste keer op de bank in eredivisie; alleen deze vier trainers gingen hem voor

VIDEO Een heel seizoen lang wachten op die ene kans: ‘Er is niks moois aan reservekee­per zijn’

6 mei Het is wellicht de meest ondankbare rol in de selectie van een voetbalclub: reservekeeper. Roy Kortsmit (NAC), Konrad Sikking (FC Den Bosch) en Rowen Koot en Robin Mantel (beiden Helmond Sport) vertellen hoe het is om een hele week te trainen en daarna tijdens de wedstrijd alleen maar op de bank te zitten.