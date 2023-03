Ron Jans zet Joshua Brenet uit wedstrijdselectie FC Twente

Brenet werd tegen PSV voortijdig naar de kant gehaald. Na afloop zei Jans al meteen dat hij heel ontevreden was over de rechterkant. Ook rechterspits Vaclav Cerny werd gewisseld. Brenet maakte vooral verdedigend een zwakke indruk.

Niet veel over kwijt

Jans wil verder niets kwijt over de disciplinaire straf voor Brenet, die bezig is aan een wisselvallig seizoen. Waar hij in thuisduels vaak een meerwaarde is gebleken, liet hij in het veel uitwedstrijden afweten. De rechtsback trainde de voorbije dagen voor zichzelf.