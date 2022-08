Ron Jans zet Virgil Misidjan uit de selectie bij FC Twente: ‘Slaan met hem een wedstrijdje over’

Omdat Julio Pleguezuelo ook niet fit is, is er een basisplaats voor Max Bruns. Hij viel tegen Volendam in de tweede helft ook al in. Bruns stond een keer in de basis, vorig seizoen in de uitwedstrijd bij RKC. De verwachting is dat Ricky van Wolfswinkel op tien gaat spelen, waardoor Manfred Ugalde in de punt staat.