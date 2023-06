Ronald Koeman en Oranje jagen op eerste prijs sinds 1988: ‘Vaak jaren later pas door wat er op het spel staat’

Column Willem van Hanegem | Dertig miljoen te weinig voor Orkun Kökçü? Dat vind ik prietpraat

Columnist Willem van Hanegem is het oneens met de mensen die zeggen dat Feyenoord te weinig geld heeft ontvangen voor Orkun Kökçü, die voor dertig miljoen euro naar Benfica is verkast. ‘Lange tijd was het allemaal niet zo indrukwekkend hoor.’