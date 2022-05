Ronald Koeman neemt broer Erwin als assistent mee naar Oranje, ook Lodewijks terug

Erwin Koeman speelde 31 interlands voor Oranje en maakte net als zijn broer deel uit van de ploeg die het EK van 1988 won. De oudste van de broers werkte als hoofdtrainer en assistent bij onder meer RKC Waalwijk, Feyenoord, FC Utrecht, Southampton, Everton en Fenerbahçe. Koeman was zelf bondscoach van Hongarije en Oman. Hij onderging in de zomer van 2020 een hartoperatie en keerde een jaar later als trainer van Beitar Jeruzalem terug in de voetballerij. Eind vorig jaar vertrok Koeman uit Israël. Hij vertelde toen dat zijn carrière als hoofdtrainer voorbij was. ,,Het is moeilijk, maar ik doe dit om persoonlijke redenen”, zei hij destijds. ,,Het is tijd om met pensioen te gaan.”