Ronald Koeman schudt kussens bij Oranje flink op

Door Maarten Wijffels



Het belangrijkste signaal dat Ronald Koeman afgeeft met zijn eerste voorselectie als bondscoach? Dat hij écht aan een nieuw traject begint met Oranje en dat verder alles open ligt. In de voorlopige groep van 33 man voor de oefeninterlands tegen Engeland en Portugal van eind deze maand, zit voor het eerst niemand meer die in de verloren WK-finale van 2010 meedeed.

Volledig scherm Ronald Koeman. © Jacqueline de Haas Met die beslissing volgt Koeman de lijn van de meeste bondscoaches die hem de afgelopen jaren voorgingen. Of het nou Marco van Basten was of Bert van Marwijk of Louis van Gaal; allemaal schudden ze bewust de kussens op bij hun entree. Alleen Guus Hiddink veranderde eigenlijk niks bij zijn aantreden. En dat gebrek aan nieuwe prikkels kwam hem en Oranje duur te staan.



Tegenover het afscheid van de generatie Sneijder-Robben staat de entree van een groepje grote, jonge talenten uit de eredivisie die staan te popelen. Koeman en zijn staf zullen de komende tijd aan de slag gaan met aanvallers als Steven Bergwijn (PSV) en Justin Kluivert (Ajax), AZ-middenvelder Guus Til en de nu nog geblesseerde Ajacied Frenkie de Jong.



Daarnaast zet de nieuwe bondscoach de deur open voor spelers uit buitenlandse competities die nog niet eerder werden geselecteerd, zoals Ruud Vormer, aanvoerder van Club Brugge, en Hans Hateboer. De offensieve rechtsback van Atalanta Bergamo kan goed uit de voeten in een 5-3-2-systeem, wat een optie is tegen toplanden.

Koeman had in principe een onbeperkt aantal namen in zijn eerste voorselectie kunnen opnemen. Dat hij de lijst op 33 man hield, betekent dat er ook voetballers bewust niet zijn geselecteerd die onder de laatste bondscoaches altijd tot de vaste kern behoorden.

In de achterste linie is er geen plaats voor Ajax-aanvoerder Joël Veltman en Southampton-verdediger Wesley Hoedt. Op het middenveld gaat Koeman in overleg met PSV voorbij aan Marco van Ginkel. Sinds de winterstop kwakkelde de captain met knieproblemen, waarvan hij net weer is hersteld.

In de aanval heeft Koeman zich in zijn eerste maand nog geen beeld kunnen vormen van Vincent Janssen. De op papier eerste spits staat al sinds begin december buitenspel met een voetblessure. Ook Jürgen Locadia staat niet op de lijst. Hij is bij zijn nieuwe club Brighton pas net fit na blessureleed en ziet Wout Weghorst nu de voorkeur krijgen. Ook de spits van AZ is een nieuwe naam die nog niet eerder werd opgeroepen.



Verder valt op dat alle voorlopig geselecteerden ook veel spelen bij hun clubs. Eigenlijk zijn alleen keeper Jasper Cillessen en Daley Blind, de laatste tijd vice-aanvoerder van Oranje, uitzonderingen. ,,Om te spelen moet je sowieso topfit zijn. Dat zie ik als een must’’, zei Koeman in februari al. ,,Twee weken niet spelen bij een club; dat kan om toch te worden opgeroepen. Maar maanden niet of weinig spelen is een ander verhaal.’’

Quote Koeman reisde naar München voor een onderhoud met Arjen Robben.

Langs de velden

Koeman maakte de afgelopen weken een rondje langs de velden om zijn licht op te steken bij clubs, trainers en spelers. Hij ging langs bij Wesley Sneijder om hem in een persoonlijk gesprek te vertellen dat hij geen beroep meer op hem zal doen. De record-international besloot daarop zijn interlandcarrière te beëindigen na 133 duels voor Oranje.

Ook reisde Koeman naar München voor een onderhoud met Arjen Robben. ,,Ik wil wel eens horen hoe hij de laatste jaren bij Oranje heeft ervaren’’, zei de bondscoach daarover. Koeman liet de deur op een kier voor een eventuele rentree van de 33-jarige routinier, die vorig najaar zelf een streep had gezet onder Oranje. Robben sloeg die deur niet definitief dicht, maar ontbreekt dus wel op de voorlopige lijst, net als alle andere nog actieve spelers van zijn generatie die in 2010 de WK-finale speelden zoals Robin van Persie, Maarten Stekelenburg, Nigel de Jong en ook Eljero Elia, die in de eindstrijd inviel.

Koeman krimpt zijn selectie volgende week vrijdag in tot waarschijnlijk 23 spelers. Die verzamelen zich op maandag 19 maart in Zeist voor de voorbereiding op de eerste interlands. Oranje treft op vrijdag 23 maart in Amsterdam Engeland en op 26 maart Portugal in Genève.