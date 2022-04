Ronald Koeman sneert naar FC Barcelona: 'Onder mij stonden we acht punten achter Real, nu het dubbele’

Ronald Koeman heeft voor het eerst tegenover Spaanse media gereageerd op zijn ontslag bij FC Barcelona, eind oktober. De 59-jarige trainer, die na het WK voetbal de opvolger is van Louis van Gaal als bondscoach van Oranje, stond de pers te woord bij de opening van de Koeman Cup, een golftoernooi waarvan de opbrengsten naar het Cruyff Foundation gaan. ,,Ik heb niet het gevoel dat ik gefaald heb”, aldus Koeman over zijn tijd als trainer van Barça.

Koeman was als speler enorm succesvol in Barcelona. Zo maakte hij de winnende goal in de finale van de Europa Cup I (tegenwoordig de Champions League). In 2020 vertrok hij bij het Nederlands elftal om aan de slag te gaan bij zijn droomclub Barça. Hij won in zijn eerste seizoen de Copa del Rey, maar de resultaten in de Champions League en La Liga vielen tegen. Twee maanden na de start van zijn tweede seizoen volgde ontslag.

Bij de opening van de Koeman Cup was ook Barça-voorzitter Joan Laporta aanwezig. Koeman en Laporta botsten geregeld in hun gezamenlijke tijd bij de club. Of Koeman nog op de foto wil met Laporta, vroeg een journalist van Marca. ,,Natuurlijk, geen probleem”, aldus Koeman volgens het Spaanse medium. ,,Hij is uitgenodigd omdat hij beschermheer is van het Johan Cruyff Foundation.”



Over de de spelers van FC Barcelona was Koeman positief. ,,Ik heb heel goed met ze samengewerkt en heb altijd geprobeerd eerlijk te zijn tegen iedereen. Bij sommige spelers accepteerde ik het vertrek in het belang van de club.”

Ik heb niet de volledige steun van een voorzitter gehad Ronald Koeman

Luuk de Jong

,,Ik kan een boek schrijven over mijn tijd hier", aldus Koeman. ,,Er zijn veel dingen gebeurd. Het coronavirus, een tijdje geen president, ik moest allerlei vragen beantwoorden. We konden niet de spelers halen die we wilden. Van de één op de andere dag zonder Lionel Messi én zonder Antoine Griezmann op de laatste dag van de transfermarkt.”



Koeman haalt ook het aantrekken van Luuk de Jong aan. ,,Ik heb veel kritiek gekregen vanwege het aantrekken van Luuk. Voor mij is hij altijd een speler geweest die zijn taak uitvoert. Gelukkig heeft Barça al aan vijf of zes punten geholpen. Ik heb niet het gevoel dat ik gefaald heb.”

Ronald Koeman.

Toekomst

Aan een terugkeer in Camp Nou wil Koeman niet denken. ,,Nee, ik word bondscoach van Nederland. Nu denk ik alleen daaraan, al kan ik tot januari nog even genieten van het leven.” Toch blijft Barcelona, ook zijn woonplaats, in zijn hart. ,,Veel mensen hebben genegenheid voor mij. Ik ben voor Barcelona en dat is niet veranderd. Hopelijk kan Barça titels vieren, met mensen als Xavi en Jordi Cruijff.”

Bij Oranje gaat Koeman weer werken met Frenkie de Jong. De middenvelder zit bij Barça in een mindere fase, maar de trainer twijfelt niet aan De Jong. ,,Hij is een geweldige speler, een geweldige middenvelder. Hij heeft een aantal wedstrijden gespeeld waarin hij niet zijn niveau haalde, maar ik twijfel niet aan hem. Voor mij is hij een vaste waarde bij Nederland.”

Ronald Koeman en Frenkie de Jong.

Koeman vergeleek het team uit zijn periode ook met dat van nu. ,,Ze zijn in sommige opzichten zeker verbeterd. Ze hebben drie aanvallers aangetrokken. Maar toch is het niet goed om te vergelijken. Toen ik wegging, stond Barelona acht punten achter, nu bijna het dubbele”, aldus de Nederlander. Barça heeft in La Liga inmiddels een achterstand van vijftien punten op koploper Real Madrid. De Koninklijke kan dit weekend kampioen worden.

Verschil met Engelse toppers

In Spanje is het ook opgevallen dat de Engelse clubs (Manchester City en Liverpool) de heenwedstrijden in de halve finales van de Champions League wonnen tegen Spaanse clubs (Real Madrid en Villarreal). Koeman: ,,Iedereen ziet dat City en Liverpool top zijn. Dat is niet de schuld van één persoon, de coach of de president. Daar zijn veel redenen voor.”



Koeman hoopt vooral dat de clubleiding van Barça al het vertrouwen geeft aan trainer Xavi. ,,Het enige wat ik vraag is om Xavi te steunen. Ik heb niet de volledige steun van een voorzitter gehad en ik hoop dat hij hiervan heeft geleerd en Xavi steunt. De situatie van de club doet me pijn. Het is triest omdat ik een culer (een fan van FC Barcelona, red.) ben. Ik vraag om maximale steun voor Xavi. Hij is een legende en een zeer goede coach.”



Ronald Koeman.

