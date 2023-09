Ronald Koeman zet de boel op scherp: ‘Allemaal heel gezellig, maar je moet ook hard kunnen zijn naar elkaar’

met poll Feyenoord begint in CL thuis tegen Celtic, bekijk hier het programma van de Nederland­se clubs in de groepsfa­ses

Feyenoord speelt op 19 september in het eerste groepsduel in de Champions League tegen het Schotse Celtic. Dat blijkt uit het speelschema dat de UEFA heeft gepubliceerd. Donderdag werd al bekend dat naast Celtic ook het Spaanse Atlético Madrid en het Italiaanse Lazio de tegenstanders zijn in groep E.