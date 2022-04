Rooney degradeert met Derby naar derde niveau

Bekertoer­nooi vrouwen schudt merkwaardi­ge historie af: ‘Een vast stadion, dat gaat gebeuren’

De vrouwen van Ajax sloten het paasweekend in tegenstelling tot de mannen wél af met de ‘dennenappel’ in bezit, door PSV te verslaan in de KNVB-bekerfinale: 2-1. Het vrouwenvoetbal lift mee op de opzet van het mannentoernooi en zag dat maandag beloond worden met een toeschouwersrecord.

18 april