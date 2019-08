Rosario: We hadden het eerder moeten afmaken

Internazio­na­le verslaat PSV en wint Otten Cup voor tweede achtereen­vol­gen­de keer

17:53 De 72ste editie van de Otten Cup is een prooi geworden voor Internazionale. In de finale was - net als in de laatste editie - PSV de tegenstander en ook nu moesten strafschoppen de beslissing brengen. De Italianen namen de penalty’s beter. De wedstrijd eindigde na de reguliere speeltijd in 1-1.