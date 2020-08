Rosario ziet stijgende lijn bij PSV na remise in Tilburg

Uit de lengte kwam het bij PSV wel, maar uit de breedte even niet. Door een fout van Armando Obispo, die zijn rentree maakte na een blessure, kon Willem II langszij komen via Vangelis Pavlidis. Voor rust was Donyell Malen trefzeker geweest voor PSV, na een goede aanval via Jorrit Hendrix, Sam Lammers en Cody Gakpo. Voor Malen was het de eerste treffer in 2020, nadat hij eind vorig jaar geblesseerd raakte.

PSV domineerde voor rust meestentijds en had nog een paar kansen, maar kon Robbin Ruiter zelden verontrusten. ,,In balbezit heb ik in de eerste helft goede dingen gezien. We maakten een mooi doelpunt. Soms waren we ook nog wat onzuiver in de combinaties", zei Schmidt na afloop. Resultaat telt voor hem niet in deze fase. ,,Onze ontwikkeling is nu het belangrijkste, we zitten in een proces.”

Officieus debuut

Willem II startte sterk en eindigde sterk, maar dwong al bij al weinig af. Bij rust wisselde Schmidt al een groot deel van zijn elftal en op driekwart van de wedstrijd mochten ook nog drie Jong PSV’ers in het elftal komen. Dennis Vos en Emmanuel Matuta mochten daarbij hun officieuze debuut maken.

Willem II had na de gelijkmaker de overhand, maar kwam in de typische voorbereidingswedstrijd ook niet tot legio mogelijkheden. PSV had in de omschakeling kansen om er meer uit te halen, maar liet dat door onzorgvuldige passing na. ,,Ritme is voor iedereen belangrijk nu", aldus Schmidt, die morgen Eintracht Frankfurt treft met PSV. ,,Iedereen wil spelen.”

Rosario

Pablo Rosario ziet een stijgende lijn bij PSV. ,,Dit was alweer veel beter dan vorige week”, zei de middenvelder, die een goede indruk maakte. ,,Ik voel me ook goed. Dat was vorig seizoen niet anders, hoor. Alleen vielen de resultaten toen tegen", aldus de 23-jarige middenvelder, die vorig seizoen zijn basisplaats kwijtraakte. ,,Ik kan niet oordelen over het proces van Rosario, ik heb dat allemaal niet meegemaakt”, zei Schmidt, die volgens Rosario een fijne trainer is om voor te spelen. ,,Hoe hij voetbal beleeft, spreekt mij heel erg aan. Hij denkt vooruit. Het is positief als je als speler naar voren mag”, aldus Rosario, die zegt zich niet te hebben geërgerd aan de kritiek die hij vorig seizoen kreeg. ,,Zo gaat dat in voetbal. Mensen hebben al snel een mening. Het ene moment is het hosanna, dan weer helemaal niks.”

