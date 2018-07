Royston Drenthe naar Sparta en maakt moeder trots

4 jaar geleden Vier jaar geleden: de legendari­sche keeperswis­sel van Van Gaal

5 juli Waar was u precies vier jaar geleden? Het is vandaag 5 juli en dat betekent dat de historische keeperswissel van Louis van Gaal zijn vierde verjaardag viert. Tim Krul voor Jasper Cillessen. Een wissel die we in Nederland nooit meer vergeten.