Ruud van Nistelrooij droomt nog altijd van titel en neemt zorgen over Luuk de Jong weg

Het liep tegen Excelsior lang stroef voor PSV , maar dankzij drie treffers in de slotfase liepen de Eindhovenaren toch ver weg bij de Kralingers. Hoewel het dus bepaald niet makkelijk ging, leverde de zege Ruud van Nistelrooij toch ‘een goed gevoel’ op. De PSV-trainer zegt dat het kampioenschap nog altijd het doel is, ondanks een achterstand van vijf en later vandaag misschien weer acht punten.

PSV heeft een week achter de rug waarin het deed wat er verwacht werd. Op dinsdag werd met een overwinning op de amateurs van Spakenburg de finale van de TOTO KNVB Beker bereikt en gisteravond versloegen de Eindhovenaren voor eigen publiek Excelsior. ,,Vanaf dinsdag beginnen we aan de voorbereiding op de wedstrijd tegen FC Volendam en ook die drie punten kunnen voor ons goud waard zijn", aldus Van Nistelrooij, die vindt dat PSV ondanks de achterstand in de competitie nog altijd strijdt om twee hoofdprijzen. ,,Wij gaan nog altijd voor het hoogst haalbare en dat is nog steeds plek een.”

Van Nistelrooij vond PSV voor rust matig voor de dag komen. ,,Hoe we begonnen was niet goed. Met de kwaliteiten die wij hebben kunnen we de tegenstander met ons balbezit kapot spelen, maar dat zat er voor rust niet in. Dat heeft te maken met scherpte, intensiteit en hoe je aan de wedstrijd begint. Ons niveau was niet goed. Na rust werd het wel beter”, zei Van Nistelrooij voor de camera’s van ESPN.

PSV kwam tegen Excelsior al vroeg op voorsprong, maar liep pas in het laatste kwartier echt weg bij de Kralingers. Hoewel het tot de verlossende 2-0 van Xavi Simons ook na rust niet gemakkelijk leek te gaan, was Van Nistelrooij over de tweede helft wel tevreden. Ook omdat de score dus nog behoorlijk hoog opliep. ,,We wilden winnen en ons doelsaldo verder opkrikken. Dat is uiteindelijk gelukt en dus eindig je zoals je wil: met een goed gevoel.”

Van Nistelrooij wisselde in de rust zijn geblesserde spits Luuk de Jong, die in de eerste helft met een intikker voor de 1-0 had gezorgd. De PSV-trainer nam de zorgen over een mogelijke blessure van zijn aanvoerder weg. ,,Hij gaf aan wat last te hebben, maar het was niet ernstig. Luuk is uit voorzorg gewisseld, ik denk dat hij volgende week gewoon terug is.”

Van Aanholt: ‘Dat zijn momenten waarvoor ik leef’

Wie wel negentig minuten op het veld stond, is Patrick van Aanholt. De 32-jarige linksback stoomde tegen Excelsior meermaals op en leverde na elf minuten ook een panklare assist voor De Jong af. ,,Dat zijn momenten waarvoor ik leef. Als ik de ruimte heb, mag ik gaan. We blijven soms nog te veel aan de rechterkant hangen. Ik heb vandaag ook aangegeven dat de ruimte meer bij mij lag. Maar ik krijg genoeg de bal, dus het komt allemaal wel goed.”

Ook Van Aanholt was blij met de overwinning, waarmee PSV profiteerde van de nederlaag van AZ thuis tegen Sparta. ,,De eerste helft was niet goed, maar de eindstand zegt alles.”

