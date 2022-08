Ruud van Nistelrooij komt met slecht nieuws voor PSV: Luuk de Jong weken uit de roulatie

Dapper FC Twente komt net tekort tegen Fiorentina en sneuvelt in play-offs Conference League

FC Twente is er niet in geslaagd de groepsfase van de Conference League te bereiken. De ploeg van trainer Ron Jans bleef donderdagavond thuis in de play-offs tegen Fiorentina steken op 0-0, nadat vorige week in Italië met 2-1 werd verloren.

25 augustus