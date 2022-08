Ruud van Nistelrooij teleurgesteld na gelijkspel PSV in Monaco: ‘Je merkt dat het lampje uitgaat’

,,Dubbel”, reageerde Van Nistelrooij toen hem bij ESPN werd gevraagd naar de stemming in de kleedkamer. ,,Je bent toch teleurgesteld dat je 1-1 speelt, maar aan de andere kant ook realistisch als je naar de tweede helft kijkt. Je merkt gewoon dat het lampje uit gaat.”

Dat is geen verwijzing naar de lichtstad, maar naar de intensieve wedstrijd tegen Ajax slechts drie dagen geleden. ,,Je merkt aan de spelers dat wij afgelopen weekend een wedstrijd hebben gespeeld. Monaco niet, zij hadden een week geleden hun laatste wedstrijd.”

Hoewel het resultaat gezien de omstandigheden prima was, bleef Van Nistelrooij kritisch op het spel van zijn ploeg. ,,Ik vond dat we te weinig met ons balbezit deden. We hadden veel mogelijkheden om verder te komen, maar de opbouw stokte steeds door fouten in de passing. En in de tweede helft moesten we overleven. We kregen kansen, maar dan zou je een onverdiende extra goal maken. En in de slotfase hebben we moeten knokken tot de laatste druppel zweet.”

‘Heel matig ingepland’

Dat die ‘onverdiende’ tweede goal niet is gevallen, betreurt doelpuntenmaker Joey Veerman. ,,Nee we zijn niet tevreden. We krijgen een kutgoal tegen, en we zijn ongelukkig in de kansen. Ik denk dat we ondanks dat we veel achter de bal aan hebben gelopen, hier met 2-0 hadden kunnen winnen.” Volgens Veerman speelt de wedstrijd tegen Ajax absoluut mee. ,,We waren 01.00 uur 's nachts thuis. Ik vind het heel matig ingepland. Daarbij is het hier ook redelijk warm.”

Volledig scherm PSV-spelers na het laatste fluitsignaal. © ANP

Die vermoeidheid mag echter volgens Luuk de Jong niet meespelen. ,,We moeten hier fit genoeg voor zijn”, zei de aanvoerder. ,,Natuurlijk is het zwaar als je net tegen Ajax hebt gespeeld en het is hier ook vrij benauwd. Als je niet zuiver aan de bal bent, wordt het gewoon heel zwaar. Je moet dan de hele tijd op en neer lopen.”

Op het moment dat die slordigheid er niet was, kwamen de kansen volgens De Jong. ,,We kwamen er moeilijk uit in het begin en dan kom je niet lekker in je spel. En zeker in de tweede helft kwamen we nauwelijks tot goede aanvallen. En zij gingen druk zetten, waar wij moeite mee hadden. Toen viel ook de 1-1.”

Of het volgende week in het Phillips Stadion goed komt zijn De Jong en Veerman het over eens: met het publiek achter ze komt er sowieso een goede wedstrijd: ,,Dan krijgt Monaco poep in de broek", aldus Veerman.

