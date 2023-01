Ruud van Nistelrooij vreest bij PSV niet voor 'Schreuder-scenario’ en heeft Luuk de Jong terug

Bij PSV voelt trainer Ruud van Nistelrooij ondanks de slechte resultaten steun van de clubleiding. Een ontslag is absoluut niet aan de orde, in tegenstelling tot de situatie bij Ajax . Dit weekend hoopt hij PSV weer eens naar een zege te leiden.

,,Heel vervelend voor een collega als zoiets gebeurt”, zei de coach van PSV er vrijdag desgevraagd over. ,,Ik ga hem (Alfred Schreuder, red.) zeker nog een bericht sturen, maar bij PSV hebben we ook het nodige te doen. Dat is duidelijk. Het is niet door mijn hoofd gegaan. De steun hier is er en die voel ik ook”, aldus Van Nistelrooij. ,,Maar je werkt in het voetbal. Er zijn nooit garanties.”

De Jong terug

Van Nistelrooij heeft zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles weer de beschikking over aanvoerder Luuk de Jong. De spits miste dinsdag het met 1-0 verloren uitduel met FC Emmen wegens een hoofdblessure, die hij een week geleden tegen Vitesse (1-0 winst) opliep.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Ajax wist de laatste zeven competitiewedstrijden niet te winnen. PSV behaalde in de laatste vijf duels slechts één zege. Een van de oorzaken van de mindere prestaties is het tussentijdse vertrek voor vele miljoenen van de aanvallers Cody Gakpo en Noni Madueke. Ook daarom is de kritiek op Van Nistelrooij misschien nog wat minder groot dan op Schreuder bij Ajax.

,.,Ik weet waarom ik hier aangesteld ben en wat er is gebeurd met de verkoop van spelers”, sprak de oud-spits. ,,We zijn in opbouw naar iets nieuws. Die cyclus heeft PSV vaker doorlopen. Daarvoor ben ik nu hier. Maar ondanks dat moeten de resultaten op korte termijn wel verbeteren.”

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Van Nistelrooij ziet dat dit seizoen al veel trainers zijn ontslagen. ,,Het zijn er bijzonder veel. Clubs en ook trainers zelf moeten stevig in hun schoenen staan om door een storm te komen. Wat zijn de doelen binnen een club? Waar wil je naartoe? En blijf je daar aan vasthouden? PSV is een club die dat kan. Er is ook een lange termijn. We hebben nog van alles om voor te spelen. Alles kan nog. Nu moeten de resultaten nog komen. Ik ben verantwoordelijk, dus ik heb tegen Emmen iets niet goed gedaan. Je kan als trainer je team beter voorbereiden. Je elftal beter neerzetten of iets veranderen in een wedstrijd. Ondanks het slechte spel, creëerden we wel weer genoeg kansen. Als we dat blijven doen, vallen de ballen er een keer in.”

Nieuwkomer Fábio Silva, die wordt gehuurd van Wolverhampton Wanderers, zit ook in de selectie. ,,Hij heeft tot voor kort bij Anderlecht gespeeld en is dus topfit en direct inzetbaar”, aldus Van Nistelrooij vrijdag na de training over de 20-jarige Portugese aanvaller. ,,Ismael Saibari is ook weer beschikbaar, dus dat zijn pluspunten voor de groep.”

Het is een optie om wedstrijden met De Jong én Silva te spelen, aldus de PSV-trainer. ,,Fábio kan ook vanaf de zijkant spelen namelijk.”

Van Nistelrooij kijkt uit naar komst Stewart: topper in zijn vak Van Nistelrooij is blij met de komst van directeur voetbalzaken Earnest Stewart. De Amerikaan begint op 1 maart bij de club, als opvolger van de in september vertrokken John de Jong, die een conflict had met de raad van commissarissen. ,,Het is geweldig dat hij komt. Wat denk je? Uiteraard heb ik daar wat aan. Earnest is een topper in zijn vak en heeft veel ervaring. Die kwaliteiten gaat hij inbrengen. Die expertise hebben we nodig.”

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Praat mee Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.