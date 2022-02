Ruud van Nistelrooy blijft bij Jong PSV en volgt Roger Schmidt niet op

PSV heeft nog geen kandidaat gesproken of benaderd. De Eindhovense club gaat de komende periode bekijken wie de mogelijke opvolger van Roger Schmidt moet worden. De 54-jarige Duitser maakte vorige week bekend dat hij zijn aflopende contract in Eindhoven niet zal verlengen. Van Nistelrooy sprak in december met de Eindhovense clubleiding en gaf toen al aan liever voor een gestage loopbaan te kiezen.