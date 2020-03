Ruud Vormer staat nu in de schaduw van zijn vrouw: ‘Roos is dokter, ze moet mensen beter maken’

Door Freek Jansen



Knokke ligt er verlaten bij. De geliefde badplaats aan de Belgische kust zou met de voorjaarszon een trekpleister moeten zijn, maar is sinds vorige week afgesloten voor de buitenwereld. Iedereen die de gemeente in wil, wordt gecontroleerd. Roos Vormer is er inmiddels al aan gewend. Dagelijks rijdt ze heen en weer tussen haar huis in Knokke en het Maria Middelares Ziekenhuis in Gent.