RvC Feyenoord niet op één lijn: Van Drie stapt op

,,Een verschil van inzicht over de te volgen koers binnen de RvC’’, gaf Van Drie in een summier persbericht van de club aan als reden voor zijn vertrek. Van Drie kon zich volgens ingewijden onder meer niet vinden in de rol die Toon van Bodegom inneemt bij Feyenoord. De president-commissaris moet officieel toezicht houden, maar in de praktijk zet hij al sinds de zomer nadrukkelijk de lijnen uit in de Kuip.



Ook het vraagstuk of Sjaak Troost na zijn periode als interim-technisch directeur inderdaad zal terugkeren als commissaris, zoals Van Bodegom recent aankondigde op een persconferentie, is een heet hangijzer in Rotterdam. Troost zat voorheen in de RvC als commissaris met een Vrienden van Feyenoord pet op. De ‘vrienden’ hebben ooit het recht verworven minimaal twee commissarissen te benoemen. Troost is daar in hun ogen geen kandidaat meer voor.



In het adviesorgaan van Feyenoord zitten nu alleen nog Van Bodegom, Richard Bruens en Gérard Moussault.