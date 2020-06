Ryan Giggs als spiegelbeeld? Het kan weer voor Arjen Robben

Terugkeer bij FC GroningenVanmiddag wordt Arjen Robben gepresenteerd bij FC Groningen. Benieuwd wat er over is van het ideaal dat hij eens verwoordde bij Bayern München. Het leek Robben mooi ‘om als voetballer oud te worden als Ryan Giggs.’ Die speelde door tot zijn 40ste. En kreeg in de late herfst van zijn loopbaan nog een wat andere rol in het spel. Giggs als spiegelbeeld? Het kan in zekere zin weer voor Robben.