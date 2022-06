Ryan Gravenberch arriveert in München voor afronden transfer: ‘Wil hier grote titels winnen’

,,Bayern is een grote club, hier moet je grote titels winnen. Daar ga ik hier voor”, zei Gravenberch tegen Bild. “Ik ben blij om in München te zijn.”

Al wekenlang wordt geschreven over de overstap van Gravenberch naar de Duitse recordkampioen. In München ligt een contract voor vijf jaar voor hem klaar. Het contract van Gravenberch in Amsterdam liep nog één jaar door.