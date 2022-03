Ryan Gravenberch na teleurstelling wel bij Jong Oranje

AS Roma knikkert Vitesse in absolute slotfase uit Europa, hoofdrol voor Rick Karsdorp

Vitesse is op dramatische wijze uitgeschakeld in de achtste finales van de Europa Conference League. Na de 1-0 nederlaag in GelreDome eindigde de return in Rome door een doelpunt in blessuretijd gelijk, 1-1. Genoeg voor de Italianen om door te stoten naar de kwartfinales van het derde Europese clubtoernooi.

7:28