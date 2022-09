Ryan Gravenberch over bijrol na droomtransfer: ‘Ik hoopte wel op meer speelminuten’

Gemengde gevoelens bij Feyenoord na verlies: ‘Mentaal sterk in stadion dat explodeer­de van enthousias­me’

Drie goals maken in het hol van de leeuw in Eindhoven bleek nog niet eens genoeg voor een punt (4-3). PSV kreeg alle gelegenheid om de winst te pakken in een wedstrijd die niet mag worden vergeleken met Lazio uit.

19 september