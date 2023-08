Saibari grote man bij PSV met twee goals in Champions League voorronde

LIVE play-offs Champions League | Groepsfase lonkt voor PSV na doelpunten­re­gen tegen Rangers FC

PSV liep vorig seizoen het hoofdtoernooi van de Champions League mis door thuis onderuit te gaan tegen Rangers FC. Vanavond krijgen de Eindhovenaren de kans op de revanche, want opnieuw treffen beide ploegen elkaar in de play-offs van het miljardenbal. Vorige week werd het 2-2 in het Schotse Glasgow. Hoe verloopt de beslissende return in Eindhoven? De aftrap was om 21.00 uur en het duel is hieronder live te volgen!