‘Samen tegen racisme’ rest van het seizoen op shirt FC Den Bosch

Op de vrijkomende plek komt de tekst: Samen tegen racisme. Deze tekst komt ook op de achterzijde van het shirt te staan. FC Den Bosch meldt dit in een statement dat op de clubsite is geplaatst. Het is een vervolg op de roerige week die volgde nadat afgelopen weekend het thuisduel met Excelsior werd stilgelegd na racistische opmerkingen van enkele FC Den Bosch-fans.

,,De allerbelangrijkste les: de impact van racisme mag nooit worden onderschat. De grens is bereikt. De dambreuk die volgde na zondag was overweldigend. Het water heeft ons letterlijk overspoeld. FC Den Bosch lijkt sindsdien op een vergaarbak van alles wat mensen verfoeien. Haat tegen racisme wordt met haat bestreden. Wij geloven echter dat warmte het tegengif moet zijn voor de gebroken verbondenheid, die zich afgelopen zondag heeft vertaald in gebrek aan respect voor de tegenstander, de medemenselijkheid en voor Ahmad Mendes Moreira in het bijzonder”, staat er in de brief.