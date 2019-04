Samenvatting: Ajax knokt zich met tien man voorbij PSV

Buitink en Immers beloond voor doelpunten, ook Hahn onder­scheidt zich

7:34 Thomas Buitink en Lex Immers kwamen in dezelfde wedstrijd meermaals tot scoren en worden daarvoor beloond. De spits van Vitesse maakte een hattrick tegen ADO en is de speler van het weekend met een 8,5. Ook Warner Hahn, Ron Vlaar en Charlison Benschop vielen in positieve zin op, zij scoorden een 7,5.