Santiago Giménez werd een ster bij Feyenoord, maar zijn vriendin Fer Serrano net zo goed

Excelsior boekt met gelijkspel in Heerenveen succesje en staat weer boven gevarenzo­ne

Excelsior heeft een belangrijk punt gepakt in de felle strijd om lijfsbehoud. De Rotterdammers hielden SC Heerenveen in bedwang en speelden voor de tweede keer op rij met 0-0 gelijk in een uitduel. Excelsior steeg daardoor naar de veilige vijftiende plaats, maar had misschien wel meer verdiend.