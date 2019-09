Sari van Veenendaal beste keepster ter wereld

Sari van Veenendaal is in Milaan verkozen tot The Best FIFA Goalkeeper van het afgelopen seizoen. De Nederlandse keeper van Atlético Madrid werd verkozen boven de Chileense Christiane Endler (Paris Saint-Germain) en de Zweedse Hedvig Lindahl (VfL Wolfsburg en Chelsea).

Van Veenendaal - die ook werd opgenomen in het Elftal van het Jaar - keepte tot deze zomer voor Arsenal, waarna ze de overstap maakte naar Atlético Madrid. Ze maakte echter vooral veel indruk bij Oranje. Met de Leeuwinnen reikte ze, mede dankzij zeer sterke optredens van Van Veenendaal zelf, tot de finales op het WK in Frankrijk. Uiteindelijk werd in de finale verloren van de Verenigde Staten. Een pleister op die wond was het feit dat de 29-jarige Nederlandse werd verkozen tot beste keeper van het WK. Het was de eerste keer dat de prijs voor ‘Beste Keepster’ werd uitgereikt.

Van Veenendaal kreeg de prijs van uit handen van Samuel Eto’o, de oud-spits van Kameroen. Ze bedankte haar ploeggenoten van het Nederlands elftal, Atlético Madrid en Arsenal. ,,Want dit is ook een teamprijs”, zei ze. ,,Wel vind ik het heel mooi dat er een aparte prijs voor keepsters is. Verder wil ik mijn vader, moeder en zus bedanken en mijn vriendin Puck.”

Coach

Sarina Wiegman, bondscoach van de Leeuwinnen, was ook genomineerd voor The Best FIFA Football Coach. Ze streed samen met Phil Neville (bondscoach van Engeland) en Jill Ellis (bondscoach van de Verenigde Staten) om die prijs. Zoals verwacht won Ellis, die met de VS wereldkampioen werd, de prijs.

Speler

In de categorie The Best FIFA Women’s Player waren geen Nederlandse genomineerden. Vivianne Miedema behoorde wel tot de shortlist, maar haalde de laatste schifting niet. De Engelse Lucy Bronze (Olympique Lyon) en de Amerikaanse Alex Morgan (Orlando Pride) en Megan Rapinoe (Reign FC) streden om de eretitel ‘Beste Voetbalsters ter Wereld’. De onderscheiding ging naar Rapinoe.

Volledig scherm Sari van Veenendaal werd ook al verkozen tot beste keeper op het WK. © Getty Images