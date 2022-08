Sarina Wiegman beste coach van Europa, maar mist uitreiking door trieste familieomstandigheden

Sarina Wiegman is verkozen tot UEFA Women's Coach of the Year. Dat werd vanavond bekend tijdens de UEFA-show in Istanboel, waar ook de loting voor de Champions League plaatsvond. Wiegman was niet aanwezig in Istanboel om de prijs in ontvangst te nemen. Ze ontbrak vanwege trieste familieomstandigheden.