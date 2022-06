Sarina Wiegman treft ‘haar’ Leeuwinnen met Engeland: ‘Leuk om het team weer te zien’

Het is ‘maar’ een oefeninterland, maar tegelijkertijd is het een speciale wedstrijd: het treffen van de Engelse en Nederlandse voetbalsters morgenavond in Leeds. Voor Sarina Wiegman is het haar eerste wedstrijd tegen Nederland, sinds ze bondscoach van Engeland is.

Door Lisette van der Geest



,,Het is een speciale wedstrijd, maar uiteindelijk is het gewoon een wedstrijd.” Donderdagmiddag, ruim een dag voor de eerste wedstrijd van Sarina Wiegman tégen Nederland, in plaats van met, houdt de nieuwe bondscoach van Engeland haar antwoorden simpel. Ja, het is gek om tegen het team te spelen waar ze haar grootste successen mee behaalde. ,,Maar het is ook leuk om het team weer te zien.”

Wiegman zit in het stadion in Leeds, het terrein waar Engeland morgenavond Nederland treft, in voorbereiding op het EK. Minder dan twee weken, dan speelt Wiegman weer een EK met een team dat thuis speelt, dat concurrenten ontvangt. In 2017 was Nederland het gastland, was Wiegman net zes maanden bondscoach en wonnen de voetbalsters uiteindelijk het EK. Nu wil Wiegman, sinds september in dienst van de Engelse bond, hetzelfde: winst van haar team.

De vragen deze dag van de - voornamelijk - Engelse pers gaan veelvuldig over het treffen met haar thuisland. Welke verwachtingen ze heeft, of ze anders voorbereid is, wat er volgens haar veranderd kan zijn, sinds haar vertrek na de Olympische Spelen van Tokio? Wiegman blijft nuchter. ,,We hebben ons voorbereid op wat we recent van ze gezien hebben. We pakken het aan zoals elke wedstrijd, bij elke tegenstander: in elke voorbereiding kijk je naar de tegenstander en hoe we ze denken te kunnen verslaan.”

Maar niet alleen Wiegman heeft jarenlange Nederlandse ervaring, hetzelfde geldt voor sommige Engelse speelsters, die op clubniveau met Nederlanders spelen. ,,Ook onze speelsters kennen sommige speelsters heel goed en ook die ervaring gebruiken we.”

Engeland treft in aanloop naar de opening van het EK, op Old Trafford tegen Oostenrijk op 6 juli, eerst nog België en Zwitserland. Gevraagd naar het niveau van Nederland, ten opzichte van die andere twee landen, zegt Wiegman: ,,Ik denk dat zij de sterkste opponent zijn waar we tegen spelen, die andere teams zijn ook goed, maar ik denk dat met wat Nederland heeft laten zien over de afgelopen jaren zij de sterkste opponent zijn. Ik denk dat ze wat kleine veranderingen hebben, maar verwacht een heel goed team, dat ik erg goed ken.”