Sarina Wiegman: Wij zijn favoriet in finale tegen Zwitserland

Bondscoach Sarina Wiegman is vol vertrouwen voor de eerste wedstrijd die het Nederlands elftal morgenavond moet afwerken tegen Zwitserland in de finale van de play-offronde voor een plekje op het WK.

Door Nik Kok



,,Wij zijn favoriet, dat lijkt me wel. Dat zijn we eigenlijk al het hele jaar bij de wedstrijden die we afwerken en dat is nu ook het geval,” zegt ze vlak voor de afsluitende training in Galgenwaard, het stadion in Utrecht waar de wedstrijd wordt gespeeld.



Quote Als we hier zo naar het stadion rijden dan voel je het. Sarina Wiegman Nederland staat als Europees kampioen acht plaatsen hoger op de wereldranglijst dan de Zwitserse vrouwen (tiende en achttiende) en verloor in de historie maar twee keer van dat land. In 1979 en 2002. Zwitserland mist met Lara Dickenmann en Ramona Bachmann twee van hun beste speelsters. ,,We moeten gewoon doen wat we steeds doen”, zegt Wiegman. ,,Als team functioneren en zo goed mogelijk spelen.”

Ze wachtte vanmiddag nog de training af voordat ze een beslissing neemt wie ze de dag erna in de spits op zal stellen: Lineth Beerensteyn of Vivianne Miedema. In de vorige play-offronde koos ze nog verrassend voor de eerstgenoemde. De tot dan toe altijd onomstreden Miedema liet zich na de vorige interland gelden in Engeland bij haar club Arsenal voor veel te scoren. ,,Wij kijken naar de vorm van de dag, hoe de speelsters het bij hun club doen en hoe ze het de vorige wedstrijden hebben gedaan. We nemen alles mee, dat gooien we bij elkaar en dan maken we een keuze.”

De spanning voor de wedstrijd is er wel al. ,,Laat het maar beginnen”, zegt Wiegman. ,,Als we hier zo naar het stadion rijden dan voel je het.”



Met de consequenties van een eventueel verlies en wat dat voor vrouwenvoetbalminnend Nederland kan betekenen, houdt ze zich minder bezig. ,,Ik ben alleen maar bezig met de wedstrijd. Daarna zien we wel weer verder.”