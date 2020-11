SC Heerenveen mist tegen RKC drie spelers vanwege coronaperikelen

Samenvatting NAC Breda blijft in het spoor van koplopers met zege op FC Eindhoven

16:40 NAC Breda blijft dankzij een overtuigende zege bij FC Eindhoven in de buurt van SC Cambuur en De Graafschap, de koplopers in de Keuken Kampioen Divisie: 4-2. De Bredanaars kwamen dankzij de overwinning op 27 punten, één punt minder dan Cambuur dat de koppositie later op zaterdag wel kan verliezen aan Almere City FC.