Schakelt Heerenveen als eerste club in de geschiedenis Ajax én Feyenoord uit?

Met behulp van de statistieken van Gracenote blikken we vooruit op de TOTO KNVB-bekerwedstrijd van vandaag. Dit zijn de leukste feitjes over de halve finale tussen SC Heerenveen en Ajax.

• Gezien het verleden wordt het voor Heerenveen een lastige avond. De Friezen wonnen geen van hun laatste 24 duels met Ajax, in alle competities (W0-G4-V24). De recordkampioen van de beker (19 keer) maakte in elk van zijn laatste negen ontmoetingen met Heerenveen ten minste drie doelpunten of meer.

• Ook in de beker is Ajax oppermachtig tegen Heerenveen. De Amsterdammers wonnen alle acht voorgaande edities in het toernooi. Heerenveen heeft daarmee een negatief record in handen: geen enkele club heeft sinds de invoering van het betaald voetbal meer wedstrijden tegen een tegenstander gespeeld zonder een keer te winnen.

Volledig scherm In de competitie won Ajax dit seizoen met 5-1 van Heerenveen. © ANP

• Heerenveen kan vanavond ook op een positieve manier een record verbreken: nooit eerder elimineerde een team zowel Ajax als Feyenoord in het bekertoernooi. In de kwartfinale versloeg het team van Johnny Jansen Feyenoord na een zinderende slotfase, terwijl het nog met 1-3 achterstand, met 4-3.

• Heerenveen staat voor het eerst sinds het seizoen 2011/2012 in de halve finale van de beker. Op 21 maart 2012 verloor het toen thuis met 1-3 van PSV.

• Ajax is de meest recente winnaar van de TOTO KNVB-beker, door in 2019 met 0-4 te winnen van Willem II. Ajax is ook de laatste club die tweemaal achter elkaar de beker won. Dat gebeurde in de seizoenen 2005/2006 en 2006/2007. Maarten Stekelenburg stond destijds in beide finales onder de lat bij de Amsterdammers.

• Siem de Jong (21) maakte van alle huidige spelers in het Nederlands betaald voetbal de meeste treffers in de beker. Lasse Schöne volgt samen met Steven Berghuis op 16 treffers. Grappig feitje: Heerenveen-middenvelders De Jong (20) en Schöne (5) maakten samen 25 goals voor Ajax in de beker, 1 meer dan de hele huidige selectie van Ajax bij elkaar (24).

• Dušan Tadic maakte al 13 goals in 15 wedstrijden tegen Heerenveen. Tegen geen enkele andere tegenstander maakte de Serviër meer doelpunten.

• Benjamin Nygren (3) is dit seizoen de topscorer van Heerenveen in het bekertoernooi. Nygren scoorde in drie bekerwedstrijden. De enige speler die in deze eeuw tijdens één seizoen in minstens vier bekerduels het net vond voor de Friezen was Bas Dost in 2011/2012 (4).

Volledig scherm Lasse Schöne (nummer 43) en Siem de Jong (rechts) maakte meer bekerdoelpunten voor Ajax dan de huidige selectie van de Amsterdammers. © Pro Shots / Ron Baltus