‘Schalke 04 werkt aan spectaculaire terugkeer Huntelaar’

Hattrick­held Bakis helpt Heracles aan simpele overwin­ning op matig Emmen

12 januari Heracles Almelo heeft een simpele overwinning geboekt op FC Emmen. In eigen huis was de ploeg van Frank Wormuth een maat te groot voor de hekkensluiter en kroonde Sinan Bakis zich met drie treffers tot de man van de wedstrijd. Het duel eindigde in 4-0.