‘Schandalige’ rode kaart NEC-verdediger Márquez tegen Feyenoord geseponeerd

Nigel de Jong nu de baas van Ronald Koeman: ‘Nooit de ambitie gehad om trainer te worden’

Ronald Koeman is blij met de keuze van de KNVB om Nigel de Jong als directeur topvoetbal aan te stellen. ,,Formeel is hij nu mijn baas”, zei de bij het Nederlands elftal teruggekeerde bondscoach lachend tijdens zijn presentatie in Zeist. ,,Maar ik heb hem ooit laten debuteren bij Ajax, dus ‘baas’ zijn zal ook wel meevallen.”

23 januari