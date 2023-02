Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond over lange blessuretijd in topper: ‘Dat was heel logisch’

Volgens Van Egmond was het terecht dat Makkelie negen minuten extra bijtelde. ,,Er waren de nodige wissels, wat VAR-momenten, er zijn doelpunten gevierd, er zijn opstootjes en blessures geweest...’’, somt Van Egmond op. ,,Puur op basis van de feiten was een extra tijd van negen minuten heel logisch. Heel veel trainers en spelers hebben ons gevraagd om tijdrekken tegen te gaan door extra tijd bij te tellen, dat doen we. In dit geval vind ik de discussie extra opmerkelijk, omdat negen minuten niets te veel was.’’

Toch geloofde PSV-coach Ruud van Nistelrooij zijn ogen niet toen de vierde official het bord met daarop de extra tijd toonde in de Kuip. Het toevoegen van veel blessuretijd gebeurt namelijk niet consequent in de eredivisie, zo is de tendens. ,,Dat kan ik inderdaad niet ontkennen, er zit nog wel eens een verschilletje in’’, aldus Van Egmond. ,,Maar we proberen het zo consequent mogelijk te doen’’, aldus de scheidsrechtersbaas, die wijst naar het duel tussen FC Utrecht en Feyenoord van vorige maand. In de Galgenwaard werden er tien minuten bijgetrokken.

Trend

Volledig scherm Danny Makkelie wordt omsingeld door PSV'ers. © Mischa Keemink Het is een trend die de KNVB de laatste jaren heeft ingezet. ,,Het is gewoon een logische toepassing, zeker omdat er nu zes in plaats van tien keer gewisseld mag worden. Dat heeft invloed gehad, net als het werk van de VAR. Daardoor zitten we nu vaker op 6 à 8 minuten blessuretijd, waar we vroeger op 3 à 4 zaten. Dat is de laatste drie jaar uitstekend toegepast.’’

En daarmee komt het scheidsrechterskorps de wens van spelers en coaches tegemoet. Al jaren is er een felle discussie over hoe er moet worden opgetreden tegen tijdrekken en hoe er maximaal gebruik kan worden gemaakt van de speeltijd. ,,We willen dat er niet teveel tijd verloren gaat’’, zegt Van Egmond. ,,En tijdrekken moet geen voordeel opleveren voor de partij die daar misbruik van probeert te maken.’’

Feyenoord maakte zondagmiddag in de 96ste minuut de gelijkmaker. Alireza Jahanbakhsh bezorgde zijn ploeg met een afstandsschot een punt.

