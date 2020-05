Schenk ranja in plaats van bier en laat kinderen ons voetbal redden

Wouter Gudde, directeur van FC Gro­ningen, opperde het een paar dagen geleden al. Bij een paar andere clubs kwam het intern ook al ter tafel, sportmarketeer Bob van Oosterhout pleitte eerder al voor het plan en in een speciale werkgroep van de KNVB was het onderdeel van een brainstorm. Daar bleef het vooralsnog bij, wat jammer is, want goede ideeën moet je niet te lang in de zon laten liggen. Daar drogen ze van uit.



Simpel: vul onze stadions vanaf 1 september met kinderen tot en met 12 jaar. Richt je primair op de basisschoolgroepen 6, 7 en 8: die zouden het met maximaal één leraar op de pakweg tien kinderen af moeten kunnen (kinderen die nu in groep 8 zitten, en volgend jaar in de brugklas, krijgen dispensatie, want die moeten hun schoolkamp en hun musical ook al missen dit jaar).