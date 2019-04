‘Scherpen moet tegen Ajax gewoon de wedstrijd van z'n leven keepen’

Ten Hag over geschorste Mazraoui: ‘We hebben daar opties’

2 april Ajax begint morgen in en tegen Emmen aan een drukke aprilmaand met liefst acht vastgestelde duels, zes in de eredivisie en (minimaal) twee in de Champions League. Met een zege op de degradatiekandidaat komt de ploeg van trainer Erik ten Hag voor de eerste keer sinds mei 2016 aan kop van de eredivisie. Titelverdediger PSV komt pas donderdag in actie, thuis tegen PEC Zwolle.