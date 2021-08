Schmidt blij met goed begin PSV aan eredivisieseizoen en verdedigt keeperswissel

,,Op kunstgras is het altijd moeilijk, maar we deden het goed. We wisten dat we tijd nodig zouden hebben om aan het veld te wennen, maar elke minuut werden we beter. Drie punten, spelers hebben rust gehad, de invallers deden het goed, we speelden ons voetbal. Alles klopte. Het was niet zonder problemen maar het ging goed", stelde de PSV-coach.

Opvallend was dat Joël Drommel niet in het doel stond. Schmidt gaf nu de voorkeur aan Yvon Mvogo. ,,We hebben twee hele goede keepers. Joël doet het geweldig de laatste tijd. Yvon is ook heel goed en we willen dat hij ook ritme krijgt. Voor Joël is het nieuw dat hij elke drie dagen speelt en nu maakt hij ook nog kans bij het Nederlands elftal. Dus dit was nu de afweging. Ik ben vooral heel blij dat we zulke goede keepers hebben.”